ONU : Dr Cheikh Tidiane Dièye affiche un taux d'accès de 96,9 % pour l'eau et 86 % pour l'électricité au Sénégal

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a défendu à New York les performances du Sénégal en matière d'infrastructures de base, annonçant un taux d'accès à l'eau potable de 96,9 % en 2025. S'exprimant lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies consacré à l'évaluation de l'Agenda 2030, le ministre a salué les progrès enregistrés dans le secteur de l'assainissement, dont le taux d'accès global atteint désormais 69,4 %, contre 37,5 % en milieu rural et 87,2 % en milieu urbain il y a dix ans.



Selon le document de la RNV 2026 piloté par le ministère de l'Économie, de telles avancées sont également visibles dans le sous-secteur énergétique et les transports. D'après la DGPPE, l'accès global à l'électricité est passé de 62 % en 2015 à 86 % en 2024 (atteignant 69,8 % en zone rurale), tandis que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est montée à 29,10 %, visant le cap des 40 % d'ici 2030. Sur le plan de la mobilité durable, les réseaux de transport ont acheminé 483,2 millions de voyageurs en 2025, dont 7,5 millions via le BRT.



Malgré ces avancées, le Dr Cheikh Tidiane Dièye a rappelé devant la communauté internationale l'ampleur des défis urbains à relever. Avec 54,70 % de la population vivant désormais en ville, le Sénégal fait face à un déficit national estimé à près de 500 000 logements en 2025. Pour y répondre, le gouvernement entend accélérer l'exécution du Compact national pour la Sécurité de l'Eau et la Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0) afin de garantir des villes résilientes et durables.