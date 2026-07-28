Sénégal 2050 : le gouvernement présente son bilan des ODD sur fond de pression démographique et de croissance à 6,7 %

Le Sénégal a publié le rapport de sa troisième Revue Nationale Volontaire (VNR 2026), révélant un taux de croissance économique de 6,7 % en 2025 soutenu par le démarrage de l’exploitation pétrolière et gazière. Ce document stratégique, élaboré sous la coordination de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), dresse l'état d'avancement des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'aube de la mise en œuvre de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » et de la Stratégie nationale de Développement (SND 2025-2029).



Selon les données du cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5) intégrées au rapport, l'économie nationale évolue sous une forte pression structurelle. La population résidente a atteint 18 126 390 habitants en 2023, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 2,9 %. La jeunesse représente le cœur de cette dynamique : 75 % des résidents ont moins de 35 ans, pour un âge médian de 19 ans et un ratio de dépendance démographique de 75,2 %. Par ailleurs, le phénomène d’urbanisation s’est accéléré, la proportion de citadins passant de 45,2 % en 2013 à 54,7 % en 2023, créant de fortes disparités territoriales avec une densité grimpant à 7 478 habitants au km² dans la région de Dakar, contre seulement 15 habitants au km² à Kédougou.



Sur le plan des finances publiques, la DGPPE souligne que le déficit budgétaire a été ramené à 6,2 % du PIB en 2025. Pour la période 2026-2028, les autorités prévoient une progression moyenne du PIB réel de 5,5 %, portée par les investissements structurants et le plan de redressement économique, afin de préparer la sortie progressive du Sénégal de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA).