New York : le ministre Cheikh Tidiane Dièye alerte sur une dette à 116,1 % du PIB dans le bilan des ODD

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présenté à New York la troisième Revue nationale volontaire (RNV 2026), révélant un encours de la dette publique atteignant 116,1 % du PIB en 2025. Devant les instances des Nations Unies, le chef de la délégation sénégalaise a mis en évidence un alourdissement de la charge financière de l'État, bien au-dessus de la norme de 70 % fixée par l'UEMOA, avec un service de la dette rapporté aux exportations grimpant de 8,0 % en 2015 à 49,8 % en 2025.



Selon la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), cette contrainte budgétaire s'accompagne d'un recul relatif du secteur industriel dans la richesse nationale. D'après le rapport technique, bien que la valeur ajoutée manufacturière par habitant soit passée de 125 448 FCFA à 149 147 FCFA, sa part dans le PIB s'est contractée de 17,10 % en 2015 à 13,20 % en 2025, sous l'effet de la forte croissance induite par le démarrage de l'exploitation pétrolière et gazière.



Pour inverser cette tendance et consolider la souveraineté économique, le Dr Cheikh Tidiane Dièye a exposé les leviers d'accélération inscrits dans la Stratégie nationale de Développement 2025-2029 et la Vision « Sénégal 2050 ». Le gouvernement mise sur le développement de 8 filières stratégiques au sein des pôles territoriaux, le déploiement de la Stratégie de Mobilisation des Recettes à Moyen Terme (SRMT) et la mise en œuvre du Cadre de financement durable pour sécuriser les ressources du pays.