Tribunes des Nations Unies : Le Dr Cheikh Tidiane Dièye expose les 5 leviers du Sénégal pour les ODD

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a conduit la délégation sénégalaise à New York ce lundi 13 juillet 2026 pour présenter la troisième Revue nationale volontaire (RNV) du pays devant le Forum politique de haut niveau des Nations Unies. Portant la voix du Sénégal devant les États membres, les agences de l’ONU et les partenaires internationaux, le chef de la délégation a exposé les progrès et les priorités du pays pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), en synergie avec la Vision « Sénégal 2050 » et la Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029.



Selon le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, dont la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE) a piloté le processus, cette présentation s'est concentrée sur cinq axes prioritaires : l'eau propre, l'énergie, l'industrie et l'innovation, les villes durables et les partenariats. D'après la DGPPE, le rapport est le fruit d'une démarche inclusive impliquant les collectivités locales, le secteur privé et la société civile à travers le CONGAD et la CASC, en intégrant également les voix des personnes en situation de handicap et des acteurs du volontariat.



Au cours des échanges, Dr Cheikh Tidiane Dièye et la délégation ont mis en exergue l'expérience de la Ville de Pikine pour illustrer la territorialisation concrète des ODD au niveau des collectivités locales. En marge des travaux, le ministre de l'Eau a salué le travail technique des équipes du ministère de l'Économie et le soutien de la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies, réaffirmant l'engagement de l'État à accélérer les transformations structurelles d'ici 2030.