Axe Kaolack-Kaffrine : De la drogue et de faux médicaments d’une valeur de 240 millions de F CFA découverts

De la drogue et de faux médicaments d’une valeur de 240 millions de F CFA ont été découverts par la Douane dans une berline de marque Peugeot 505. La prise a été effectuée au cours d’une opération montée par le Chef de Subdivision Mame Assane Cissé et des Douaniers Ndao et Mounirou Ndiaye, entre 23 heures et 4 heures entre Gniby et Guiguinéo au Nord et Kaffrine et Nganda au Sud.



Cinq (5) kg d’amphétamine, une drogue très prisée et conditionnée en comprimés d’une valeur de 229 586 000 F CFA ont été découverts, cachés dans la cargaison et de faux médicaments estimée à 11 millions de F CFA.



Certes, cette saisie est de loin incomparable à celle effectuée au Port de Dakar, point de vue retentissent, mais elle a toute son importance dans le modus opérandi de ce commerce de la mort, livre « Libération ».