Axe Kébemer–Ngaye Mékhé : quatre morts et six blessés graves lors d’un choc entre deux véhicules

La fête de la Tabaski a tourné au tragique, ce jeudi matin, sur la route reliant Kébemer à Ngaye Mékhé. Un grave accident de la circulation s’est produit près du village de Ndande Fall, faisant quatre morts et six blessés graves.



Selon les premiers éléments de l’enquête, une voiture particulière de marque Toyota est entrée en collision avec un minibus de transport « Allo Dakar », une Peugeot 308 qui assurait la liaison entre plusieurs localités. Le choc, d’une violence extrême, a coûté la vie à quatre personnes, décédées sur le coup.



L’accident a également fait plusieurs blessés graves, qui ont été pris en charge par les secours.