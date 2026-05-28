Drame à la Cité Fadia : un homme poignarde son frère avant de sauter du deuxième étage

Une scène de violente tension familiale s’est produite ce jour de Tabaski à la cité Fadia, à Dakar. Selon des informations, il s'agit d'une dispute entre membres d’une même famille.



Un jeune homme aurait été accusé d’avoir poignardé son grand frère avant de tenter de prendre la fuite en se jetant du balcon de l’immeuble.



Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent le suspect dans un état de grande agitation, brandissant un couteau et lançant divers objets depuis le balcon avant de sauter du deuxième étage après les faits.



Très remontées, des populations ont tenté de s’en prendre au mis en cause. Ce dernier a finalement été extrait de la foule grâce à l’intervention rapide des éléments de la police.



Même au moment de son évacuation, plusieurs personnes en colère continuaient de lui lancer des projectiles.



Les circonstances exactes de cette affaire restent encore à élucider. Nous y reviendrons.



