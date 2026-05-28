Tabaski 2026 : Mbackiou Faye met en garde contre les divisions et appelle les autorités à préserver l’unité et la stabilité

À l’occasion de la prière de la Tabaski à la mosquée Massalikoul Jinaan, Mbackiou Faye a adressé un message fort aux plus hautes autorités du pays, appelant à préserver la stabilité et l’unité nationale.



Le représentant du khalife général des mourides à Dakar a rappelé aux dirigeants la lourde responsabilité qui leur incombe dans la conduite du pays. « Les défis sont nombreux et interpellent d’abord les premiers responsables de cette nation », a-t-il déclaré, citant notamment le président de la République et le chef du gouvernement.



Selon lui, les autorités doivent garder à l’esprit les attentes placées en elles par les Sénégalais. « Vous avez donné espoir à tout un peuple et vous devez y penser à chaque instant. Les divergences et les querelles ne sont pas bonnes pour le pays », a-t-il insisté.



Mbackiou Faye a également appelé à davantage d’unité et de cohésion nationale. « Nous devons nous ressouder. Nous formons une seule famille appelée Sénégal et personne n’a le droit de la diviser », a-t-il martelé.



Poursuivant son message, il a mis en garde contre toute ambition susceptible de fragiliser la stabilité du pays. « Le Sénégal nous appartient à tous. Nous devons le construire et non le détruire », a-t-il lancé.



Tout en reconnaissant la normalité du débat politique dans une démocratie, il a toutefois invité les acteurs politiques à éviter toute tension pouvant nuire à la paix sociale. « Les jeux politiques sont normaux, mais ils doivent rester dans le cadre politique. Nous devons surtout penser à la jeunesse et au développement du pays », a-t-il souligné.



Enfin, le représentant du khalife général des mourides a appelé l’ensemble des Sénégalais, acteurs politiques comme citoyens, à unir leurs forces pour préserver la paix et la concorde nationale.