Tabaski à Dakar : Le service de l'hygiène déploie un dispositif exceptionnel contre l'insalubrité

​Les agents du service régional de l'hygiène de Dakar sont sur le pied de guerre pour veiller au respect strict des normes sanitaires durant la période de la Tabaski. Un important dispositif de contrôle et de prévention a été mis en place pour encadrer les festivités, a annoncé le chef du service régional, le capitaine Idrissa Ndiaye.



​Le service de l'hygiène déroule une stratégie globale qui s'étend sur plusieurs jours. En amont de la fête, toutes les brigades de la région de Dakar ont reçu pour mission prioritaire de mener des actions de sensibilisation. Ces opérations ciblent particulièrement l'environnement des points de vente de moutons pour prévenir les zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Des interventions techniques de désinfection et de désinsectisation ont également été menées sur le terrain.



​Le jour de la Tabaski, les agents de l'hygiène passeront à la vitesse supérieure avec le déploiement de patrouilles d'envergure dans les différents quartiers de la capitale. L'objectif est de surveiller de près les comportements citoyens et de préserver la salubrité de l'espace public, des plages et des réseaux d'évacuation.



​Le capitaine Idrissa Ndiaye a fermement rappelé le cadre légal en vigueur, notamment l'article L20 qui interdit strictement le rejet des déchets issus des moutons sur la voie publique, dans les plans d'eau ou sur les plages. De même, l'article L25 proscrit formellement de déverser ces résidus dans les canalisations. Des équipes resteront mobilisées jusqu'à deux jours après la fête pour assurer le suivi de ces opérations de salubrité publique, livre la RFM.