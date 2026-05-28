Gestion des déchets : La SONAGED déploie le plan « APA » pour une Tabaski propre

​Rendre la ville propre immédiatement après la fête de la Tabaski est le défi majeur que s'apprête à relever la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED). Pour faire face à la surproduction d'ordures caractéristique de cette période, l'entreprise a mobilisé d'importants moyens humains et matériels, tout en appelant les populations à rompre avec l'incivisme.



​Pour parer à toute éventualité, la SONAGED a mis en place un dispositif stratégique baptisé « APA » (Avant, Pendant et Après). Selon Madany Sy, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, ce plan repose sur une mobilisation exceptionnelle des agents de terrain et sur le déploiement d'équipes de sensibilisation. Ces dernières ciblent actuellement les vendeurs de moutons, les marchands ambulants et les ménages afin de susciter un changement de comportement responsable face à l'occupation anarchique de la voie publique et à la prolifération des déchets.



​La gestion de la Tabaski s'annonce particulièrement complexe en raison de la nature des déchets générés. Pour anticiper les risques d'insalubrité, la SONAGED, a signé une convention avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS). Les autorités rappellent qu'il est strictement interdit de jeter les peaux de moutons, les cornes ou les intestins dans les canaux à ciel ouvert, ou de déverser les ordures ménagères au niveau des marchés.



​Après avoir réussi le pari de la propreté lors de la Korité, les acteurs du nettoiement sollicitent l'accompagnement des populations, qualifiées de partenaires privilégiés. Les citoyens sont invités à faciliter le travail des techniciens de surface qui assureront une collecte régulière en porte-à-porte afin d'éviter tout débordement au lendemain des célébrations, livre la RFM.