Axe Mariama Niass / EMG : un grave accident provoque un important carambolage, des blessés enregistrés

Un grave accident s'est produit ce jeudi matin sur l'autoroute, au niveau de la sortie Mariama Niass, entraînant un carambolage impliquant plusieurs véhicules. Selon les premières informations, un minibus de marque « Cheikhou Chérifou » serait à l'origine de l'accident, provoquant d'importants embouteillages dans le sens Mariama Niass/EMG.



Le minibus, circulant en direction du centre-ville, aurait « brusquement changé de trajectoire » pour se retrouver sur la voie opposée menant vers les Maristes. Cette manœuvre aurait créé la confusion, amenant deux autres véhicules circulant dans le même sens à dévier de leur trajectoire en tentant d'éviter la collision.



Des témoins présents sur les lieux décrivent une scène de grande violence, avec plusieurs voitures gravement endommagées et la circulation complètement paralysée pendant de longues minutes. Une journaliste de PressAfrik présente sur place a rapporté avoir observé « des traces de sang recouvertes de sable sur la chaussée », ainsi que deux femmes visiblement en état de choc parmi les blessés encore sur les lieux.



Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes. À l'heure où ces informations sont rapportées, aucun bilan officiel n'a encore été communiqué par les autorités concernant le nombre exact de blessés et leur état de santé.