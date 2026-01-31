Dakar : l’Avenue Jean Jaurès rebaptisée Thierno Saïd Nourou Tall, ce dimanche 1er février

La série de rebaptisations de rues à Dakar se poursuit. Après plusieurs changements en octobre 2025 pour honorer des figures marquantes de l’histoire et de l’identité sénégalaise, une nouvelle avenue verra son nom modifié ce dimanche 1er février 2026.



Dans un communiqué, la Famille Omarienne annonce que l’ancienne Avenue Jean Jaurès sera désormais baptisée Avenue Thierno Saïd Nourou Tall, petit-fils et héritier de l’époque moderne de Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall. La Famille Omarienne qualifie cette démarche de « décolonisation de notre Nation ».



La cérémonie est prévue ce dimanche au rond-point de Sandaga à 14h30 et se déroulera sous la bénédiction du Khalife Thierno Bachir Tall, Khalife Général de la Famille Omarienne, ainsi que sous l’égide de Thierno Madani Mountaga Tall, Serviteur de la Famille Omarienne.



Pour rappel, en septembre 2025, le Conseil municipal de Dakar-Plateau avait approuvé à l’unanimité la décision de rendre hommage à des personnalités emblématiques de l’histoire et de l’identité sénégalaise en rebaptisant des rues, avenues et boulevards de la commune. Parmi les personnalités ainsi honorées figuraient des leaders religieux, des responsables politiques et militaires, ainsi que des dignitaires de la communauté léboue.



Le 5 octobre 2025, le maire Alioune Ndoye avait expliqué que cette initiative visait à rendre « un hommage vibrant à la richesse de notre héritage culturel, historique et spirituel ».