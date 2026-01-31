Diamniadio : une femme retrouvée égorgée à proximité d’un cimetière

Découverte macabre à Diamniadio Nord. Le corps sans vie d’une femme âgée d’une trentaine d’années a été retrouvé dans la nuit du jeudi au vendredi, aux environs de 22 heures, à proximité du cimetière de Diamniadio Nord, sur l’axe menant vers Thiès.



Selon L’Observateur, la découverte a été faite par un riverain qui rentrait de son lieu de travail. Ce dernier a aperçu un individu auprès d’une femme allongée au sol. Interpellé, l’homme aurait affirmé que la victime avait fait un malaise et que les secours avaient été alertés. Peu convaincu, le témoin a préféré avertir des habitants du quartier avant de revenir sur les lieux.



À son retour, l’individu avait quitté les lieux. Le riverain a alors constaté que la femme était décédée, dans des circonstances laissant supposer un acte criminel. Les forces de sécurité ont été immédiatement alertées.



Après les constats d’usage effectués par la police scientifique, le corps de la victime, dont l’identité n’a pas encore été officiellement établie, a été évacué. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de faire toute la lumière sur cette affaire.



Les investigations se poursuivent, notamment à travers les auditions du témoin principal et de l’époux de la victime, un couple récemment installé dans le quartier, précise la même source.

