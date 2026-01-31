L'insécurité alimentaire monte en Afrique de l'Ouest et au Sahel, la FAO appelle à l'aide

Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Mali, le Ghana et la Sierra Leone sont parmi les pays les plus affectés par cette crise alimentaire, dit la FAO. Dans ces zones, de plus en plus de personnes peinent à accéder aux terres agricoles et à subvenir à leur besoins alimentaires quotidiens sous l’effet combiné de conflits ou d’une insécurité persistante et de chocs climatiques.
Hausse des prix
C’est le cas notamment dans le bassin du lac Tchad ou les régions anglophones du Cameroun. La hausse des prix des denrées alimentaires, également associée à la baisse des financements humanitaires fragilisent les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, alerte l’organisation onusienne pour l’alimentation et l’agriculture.
Ainsi dans le nord-ouest du Nigeria, dans l’État de Borno, plus de 15 000 personnes risquent de basculer dans une situation de famine - selon la FAO - si une assistance humanitaire n’est pas mise en place d’ici le mois de juillet 2026.
Sursaut collectif
Car les mois de soudure, juin, juillet et août, où l'on ne récolte plus sont réputés les plus difficiles. La FAO appelle donc à un sursaut collectif pour apporter de l’aide alimentaire mais aussi soutenir la production agricole en fournissant des semences de bonne qualité et un accès à l’eau dans quinze pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.
Hausse des prix
C’est le cas notamment dans le bassin du lac Tchad ou les régions anglophones du Cameroun. La hausse des prix des denrées alimentaires, également associée à la baisse des financements humanitaires fragilisent les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, alerte l’organisation onusienne pour l’alimentation et l’agriculture.
Ainsi dans le nord-ouest du Nigeria, dans l’État de Borno, plus de 15 000 personnes risquent de basculer dans une situation de famine - selon la FAO - si une assistance humanitaire n’est pas mise en place d’ici le mois de juillet 2026.
Sursaut collectif
Car les mois de soudure, juin, juillet et août, où l'on ne récolte plus sont réputés les plus difficiles. La FAO appelle donc à un sursaut collectif pour apporter de l’aide alimentaire mais aussi soutenir la production agricole en fournissant des semences de bonne qualité et un accès à l’eau dans quinze pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.
Autres articles
-
Est de la RDC: au moins 200 creuseurs morts lors de l’éboulement d’une mine de Rubaya
-
Soudan: les femmes premières victimes de la guerre, affirme la ministre aux Affaires sociales
-
Est de la RDC: après Félix Tshisekedi, les facilitateurs de l'UA s'entretiennent avec Paul Kagame
-
Niger: des questions après l'attaque de l'aéroport de Niamey revendiquée par le groupe État islamique
-
Côte d’Ivoire : l’ambassadeur du Niger convoqué après les propos du général Tiani