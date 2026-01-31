L'insécurité alimentaire monte en Afrique de l'Ouest et au Sahel, la FAO appelle à l'aide

En Afrique de l'Ouest et au Sahel, près de 42 millions de personnes sont déjà en situation d’insécurité alimentaire. C'est-à-dire qui ne sont pas en mesure de se nourrir correctement. Le chiffre pourrait grimper à près de 53 millions de personnes d’ici le mois d’août 2026 si rien n’est fait. Dans un contexte de réduction des financements, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) appelle donc à une réponse collective d’urgence pour renforcer l’assistance humanitaire mais aussi mettre en place des solutions durables pour renforcer la production alimentaire.

