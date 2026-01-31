Réseau social
L'insécurité alimentaire monte en Afrique de l'Ouest et au Sahel, la FAO appelle à l'aide

En Afrique de l'Ouest et au Sahel, près de 42 millions de personnes sont déjà en situation d’insécurité alimentaire. C'est-à-dire qui ne sont pas en mesure de se nourrir correctement. Le chiffre pourrait grimper à près de 53 millions de personnes d’ici le mois d’août 2026 si rien n’est fait. Dans un contexte de réduction des financements, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) appelle donc à une réponse collective d’urgence pour renforcer l’assistance humanitaire mais aussi mettre en place des solutions durables pour renforcer la production alimentaire.



Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Mali, le Ghana et la Sierra Leone sont parmi les pays les plus affectés par cette crise alimentaire, dit la FAO. Dans ces zones, de plus en plus de personnes peinent à accéder aux terres agricoles et à subvenir à leur besoins alimentaires quotidiens sous l’effet combiné de conflits ou d’une insécurité persistante et de chocs climatiques.

Hausse des prix
C’est le cas notamment dans le bassin du lac Tchad ou les régions anglophones du Cameroun. La hausse des prix des denrées alimentaires, également associée à la baisse des financements humanitaires fragilisent les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, alerte l’organisation onusienne pour l’alimentation et l’agriculture.

Ainsi dans le nord-ouest du Nigeria, dans l’État de Borno, plus de 15 000 personnes risquent de basculer dans une situation de famine - selon la FAO - si une assistance humanitaire n’est pas mise en place d’ici le mois de juillet 2026.

Sursaut collectif
Car les mois de soudure, juin, juillet et août, où l'on ne récolte plus sont réputés les plus difficiles. La FAO appelle donc à un sursaut collectif pour apporter de l’aide alimentaire mais aussi soutenir la production agricole en fournissant des semences de bonne qualité et un accès à l’eau dans quinze pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.
