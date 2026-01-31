Diamniadio : deux enfants de 3 et 5 ans retrouvés morts dans un véhicule à Sebi Ponty

Drame à Sebi Ponty, près de Diamniadio (ouest). Deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, portés disparus depuis la matinée du vendredi, ont été retrouvés sans vie dans un véhicule aux environs de 18 heures.



Selon les premières informations recueillies, la gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour les constatations d’usage et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique événement. Les corps des victimes ont été transférés dans un hôpital de la localité.

