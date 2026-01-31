Justice : Vers une réouverture du dossier judiciaire visant Babacar Fall et Maimouna Ndour Faye

Vers une possible réouverture du dossier impliquant les journalistes Babacar Fall et Maimouna Ndour Faye. L’information a été révélée, hier, vendredi par la directrice de 7TV, venue apporter son soutien à son confrère Pape Ngagne Ndiaye, auditionné à la Sûreté urbaine avant d’être finalement libéré. Cette audition faisait suite à des propos tenus par son invité Doudou Wade dans l’émission « Faram Faccé ».



Face à la presse, Maimouna Ndour Faye a indiqué que le dossier la concernant, ainsi que celui de Babacar Fall, serait relancé. « Nous tenons de source fiable et recoupée que le dossier nous concernant, Babacar Fall et moi, sera relancé, a-t-elle confié à la presse.



Selon la journaliste, « c'est la ministre de la Justice, Yacine Fall, qui aurait instruit le procureur de relancer ce dossier, alors que nous étions en liberté et n'avions fait l'objet d'aucune poursuite ».



Pour rappel, Maimouna Ndour Faye et Babacar Fall, de la RFM, avaient été interpellés en octobre 2025 après avoir réalisé une interview de Madiambal Diagne, alors en fuite en France.



