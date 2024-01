Axes du BRT : le préfet de Dakar annonce une vaste opération de désencombrement

Dans un communiqué le préfet de Dakar annonce une opération de désencombrement sur les axes du BRT. Dans sa missive, Said Dia appelle tous les occupants à quitter ces lieux, conformément aux sommations. « Suite aux sommations servies aux occupants des emprises du corridor, j’ai retenu, en rapport avec le CETUD, l’organisation d’une opération de désencombrement des espaces irrégulièrement occupés tout le long du corridor », dit le communiqué.



Par ailleurs les sites concernés par cette opération sont : dépôt de Gadaye, station préfecture de Guédiawaye, Parcelles Assainies LPA et Rond-point Case bi.



Toujours souligne le même communiqué, l’axe de la gare de Petersen, les allées Papa Guèye Fall et la place de la Nation est également concerné par cette opération.



A terme, indique le même communiqué : les alentours de la station liberté 1, l’axe rond-point Liberté 6 jusqu’au Viaduc Aliou Ardo Sow sont aussi concernés par cette opération de désencombrement.