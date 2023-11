Ayib Daffé de Pastef : "les membres sortant de la Cena refusent de prendre leur courage à deux mains"

Ousmane Sonko ne recevra pas de sitôt ses fiches de parrainages. Son mandataire Ayib Daffé qui devait se rendre à la Commission électorale nationale autonome (Cena) n'a finalement pas été reçu par le président Doudou Ndir. Ce dernier lui a fait savoir, via son chargé de communication, qu'il n'a plus les compétences pour lui remettre lesdits documents. Au motif que le président Macky Sall a pris un décret vendredi dernier, nommant 12 nouveaux membres qui désormais son équipe.



"Les membres sortant de la Cena refusent de prendre leur courage à deux mains. Ils subissent des intimidations, des menaces", a fat savoir Ayib Daffé. Qui a souligné "qu'ils ont cédé à la pression".



Face à ce chamboulement de l'organe chargé de remettre à Ousmane Sonko ses fiches de parrainages, Ayib Daffé a appelé "les Sénégalais et les patriotes à se mobiliser pour sauver la démocratie sénégalaise, pour éviter de se sombrer dans cette dictature qui est en train de se profiler" .