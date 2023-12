Ayib Daffé rentre encore sans les fiches de parrainages de Sonko

Le mandataire de Ousmane Sonko n’aura pas ses fiches de parrainages ce mardi. Après près de trois heures d’attente devant la Direction générale des élections (DGE), Ayib Daffé et son huissier de justice n’ont même pas été autorisés à franchir le seuil desdits locaux. Ce malgré l’insistance de Me Clédor Ciré Ly, qui a même été par moment bousculé par les Forces de défense et de sécurité.



Le député Ayib Daffé promet de revenir ce mercredi. « Nous sommes en face de hauts fonctionnaires qui jouent au dilatoire et à cache-cache avec nous. Nous sommes là depuis 14 heures. En premier lieu, ils nous ont dit qu’ils étaient en pause. Vers 15 heures, la pause était finie. Mais ils ne nous ont pas laissé entrer. Le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, a déployé un impressionnant dispositif sécuritaire composé d’éléments du Groupement mobile d’intervention pour nous barrer la route. Nous allons revenir autant de fois qu’il le faudra et Ousmane Sonko sera candidat », a-t-il déclaré devant la presse.



Me Clédor Ciré Ly va animer un point de presse ce mardi à 18 heures 30 minutes pour s’exprimer sur le sujet.