Aziz Ndiaye et Baye Ndiaye reçus par le ministre de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a été photographié aux côtés d'Aziz Ndiaye, promoteur de lutte, et de son frère, Baye Ndiaye. Cette rencontre a eu lieu lors d'une audience, ce jeudi. Ils ont probablement abordé des questions relatives à l'organisation des combats de lutte, avec les évènements qui ont émaillé le combat Franc-Ama Baldé, dimanche dernier



Cependant, cette photo n'a pas manqué de susciter une vive réaction. Un internaute, manifestement agacé par cet événement, n'a pas hésité à faire part de son mécontentement. Selon lui, cette rencontre met en cause l'autorité du président du Comité National de Gestion (CNG) de la lutte, Malick Ngom. L'internaute a dénoncé le fait que le ministre ait accordé une audience à Aziz et Baye Ndiaye avant de recevoir le président du CNG, Malick Ngom, qui est pourtant l’interlocuteur direct entre le gouvernement et les acteurs de la lutte.



Selon cet internaute, "en recevant Aziz et Baye Ndiaye, responsables de la tenue tardive de leur gala, qui a entraîné le retrait temporaire de la sécurité dans les combats, Jean Baptiste Tine aurait failli à ses obligations protocolaires". Il aurait dû, selon lui, rencontrer en priorité Malick Ngom avant toute autre action".