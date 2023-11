Aziz Ndiaye répond à Makane Mbengue : « Balla n’est plus sous contrat avec Gaston Productions »

Répondant à Makane Mbengue qui a déclaré lors de sa dernière sortie que Balla Gaye 2 est contractuellement lié avec sa structure, Aziz Ndiaye se veut très clair. Selon lui, le lutteur de Guédiawaye n’a pas signé avec Gaston productions.



« Je ne vais pas commenter ces sorties mais encore une fois, si vous parlez de Aziz Ndiaye, lui c’est mon frère. S’il a besoin que Balla lutte pour lui, il sait quoi faire. Ce qui est sûr est que Balla Gaye 2 est sous contrat avec moi », avait récemment affirmé Makane Mbengue sur Wiwsport.



Pour insister sur le fait que chef de file de l’écurie « École de lutte Balla Gaye 1 » est lié avec sa structure.

Aziz Ndiaye a apporté, jeudi, en conférence de presse, des précisions de taille au sujet de la dernière déclaration de Makane Mbengue.



« Comment peut-on devoir à une personne de l’argent et se retourner pour lui exiger de lutter alors qu’il n’y a aucun contrat qui vous lie ? Makane doit 15 millions FCFA à Balla Gaye 2 c’est ça la réalité. Il faut qu’il sache que les concessions qu’on peut faire à son père, Gaston Mbengue, on ne le fera pas pour lui. S’il veut que Balla lutte pour lui, il va devoir mettre la main à la poche. On lui ne doit absolument rien. Balla n’est plus sous contrat avec Gaston Productions. Makane n’a respecté aucun de ses engagements », estime Aziz Ndiaye, l’un des conseillers du lutteur de Guédiawaye.