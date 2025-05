Azoura Fall se rend volontairement à la Cybersécurité ce lundi

Recherché par les autorités après des insultes à l’encontre de l’ancien président Macky Sall et de ses proches, Azoura Fall, militant du parti Pastef, a décidé de se rendre ce lundi à la Cybersécurité. L’information a été relayée hier, dimanche, par son ami, Chérif Al Ousseynou Lahi, sur sa page Facebook.« Bonsoir chers amis après s'être rendu à Paoskoto auprès de sa chère maman pour l'informer de la procédure judiciaire initiée à son encontre et recueillir ses prières, Assane Guèye dit Azoura Fall est arrivé chez moi pour répondre demain (ndır: aujourd'hui) à la convocation de la Cybersécurité», a-t-il écrit.«Sur ce, j'ai pris aussitôt les dispositions requises pour l'accompagner ce matin avec un avocat afin qu'il se mette à la disposition de la justice », a-t-il ajouté.« Tout en regrettant les propos tenus, je lui apporte tout mon soutien militant, fraternel et affectif. Qu'Allah veille sur lui et le préserve», conclu Chérif Al Ousseynou Lahi.