BAL 2022 – Le DUC tombe d’entrée face au SLAC (85-70)

Les poulains de Parfait Adjivon ont réussi leur entrée dans le match avec l’ailier fort Jordan Aboudou qui a inscrit le premier panier de la partie, un tir primé. Il termine avec 8 points et 3 rebonds à la fin du premier quart temps. Un bon quart temps aussi pour le Adama Diakhite Au moment où le meneur Thierno Ibrahima Niang compte déja 4 passes décisives. Malgré leur efficacité devant le panier, le DUC est talonné par le SLAC qui réduit l’écart à la fin (22-24).



Les Etudiants ont creusé l’écart dés l’entame du deuxième quart temps. Ils réussissent 7 points en 3 minutes disputées dés la reprise. Le capitaine Abel Diop réussit une bonne entrée et galvanise sa troupe. Ils vont réussir à gérer défensivement cette partie. Le club guinéen réussira 13 points de plus alors que DUC ajoute 23 points. La dernière recrue venue du programme BAL Elevate s’est montré adroit aux lancer -francs.



Au retour des vestiaires, le DUC n’est plus à craindre pour le SLAC qui renverse la tendance. Les Etudiants vont essayer de recoller le score sans succès. Ils tombent d’entrée face au SLAC (70-85).



wiwsport