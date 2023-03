BAL 2023 : Douanes, Stade Malien, ABC et REG en quart, US Monastir et Falcons éliminés

L’AS Douanes a battu l’US Monastir (76-60) en match de la 5e journée de la Conférence Sahara. Les Gabelous se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Basket Africa League (BAL). Avec trois victoires et deux défaites, Douanes devient championne de la Conférence Sahara.



Le Stade Malien a validé son ticket pour les quarts de finale de la BAL. Ainsi, les quatre (4) équipes qualifiées de la Conférence Sahara sont : REG du Rwanda, Stade Malien, l’AS Douanes et Abidjan BC. Les Falcons du Nigeria et l’US Monastir de la Tunisie sont les deux équipes éliminées.



A l’issue de cette dernière journée, le représentant tunisien termine à la 5e place. Kwara Falcons ferme la marche avec 5 points.





Après la Conférence Sahara, place à celle du Nil. Elle est prévue du 26 avril au 6 mai en Egypte. Les six (6) formations de cette conférence sont : Al Ahly (Egypte), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), City Oilers (Ouganda), Ferroviario da Beira (Mozambique), Petro Luanda (Angola), Seydou Legacy Athlétique Club (Guinée).



A la suite de la Conférence du Nil, les 8 équipes issues de chaque Conférence, se retrouveront du 21 au 27 mai à Kigali Arena au Rwanda pour les quarts, demi-finales et la finale. Pour rappel, l’US Monastir est la tenante du titre.