Présidence FSF : Mady Touré se retire et dénonce une « corruption » dans le camp d’Abdoulaye Fall

Arrivé deuxième au premier tour de l’élection à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), le candidat Mady Touré a annoncé son retrait de la course, dénonçant des cas de corruption dans le camp de son adversaire Abdoulaye Fall. Le président de Génération Foot affirme vouloir saisir la justice.



« En 2013 et 2021, j’ai été candidat, personne ne m’a entendu. Ce qui s’est passé aujourd’hui, c’est de la corruption. Je l’ai constaté, mon équipe aussi. Il y a corruption dans le camp d’Abdoulaye Fall, je ne vais pas poursuivre l’élection », a déclaré Mady Touré.



Estimant que « ce qui s’est passé aujourd’hui est une tache d’huile pour notre pays et n’honore pas le Sénégal », il considère que « l’élection est terminée comme elle a commencé ».



Le patron de Génération Foot appelle la justice à se prononcer et invite l’État à « prendre toutes ses responsabilités » dans cette affaire.



A noter que Mady Touré est devancé largement au premier tour par son principal concurrent Abdoulaye Faye qui a obtenu 301 voix.