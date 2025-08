AfroBasket féminin - en larmes, Cierra Dillard déclare : « Je n’abandonnerai jamais le Sénégal »

La meneuse de jeu de l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal, Cierra Dillard, auteure d’une prestation exceptionnelle lors de la défaite face au Nigeria en demi-finale de l’AfroBasket, a confié avoir disputé ce tournoi malgré une grave blessure : une rupture des ligaments croisés survenue en décembre dernier.



En conférence de presse, les larmes aux yeux, elle a expliqué : « Je suis très fière de moi et de mon équipe. C’est la première fois que je le dis publiquement : je reviens d’une rupture des ligaments croisés en décembre. J’ai eu six mois pour me rétablir et tout donner pour le Sénégal. Certains ne savent pas les efforts que j’ai fournis pour être présente à cet AfroBasket ».



Cierra Dillard a raconté avoir traversé des moments très difficiles : « En février, je ne pouvais même pas marcher, faire du vélo ou monter les escaliers. Je n’imaginais pas pouvoir participer à ce tournoi. Mais j’ai tout donné pour être là : pour mon pays, pour mes coéquipières, pour ma famille et pour moi-même ».



Déterminée, elle a insisté sur son attachement au maillot national : « Je n’abandonnerai jamais, car mon Dieu m’a permis de surmonter cette épreuve. Dire que nous avons abandonné est faux. Cette équipe s’est battue, mon entraîneur s’est battu… et moi, je n’abandonne jamais avec le Sénégal ».