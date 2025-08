Présidence FSF : Augustin Senghor battu au premier tour, Abdoulaye Fall et Mady Touré passent pour le second tour

C’est la fin d’une ère pour Me Augustin Senghor, qui n’est plus président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). En poste depuis 2009, l’avocat a été battu dès le premier tour de l’élection tenue au Centre de conférence international Abdou Diouf de Diamniadio, dans la nuit de samedi à dimanche.



Augustin Senghor a obtenu 92 voix, derrière Abdoulaye Fall (301 voix) et Mady Touré (116 voix).



En attendant la confirmation officielle de la commission électorale, Abdoulaye Fall et Mady Touré sont qualifiés pour le second tour.