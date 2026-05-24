BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar éliminée en quarts de finale par Al Ahly

L’ASC Ville de Dakar a été éliminée en quarts de finale des playoffs de la Basketball Africa League après sa défaite face à Al Ahly sur le score de 76 à 87, ce dimanche 24 mai 2026 à la BK Arena de Kigali, au Rwanda. Bien que le club dakarois ait abordé cette manche retour avec un léger avantage à la suite de sa victoire à l'aller (93-90), les champions égyptiens ont réussi à inverser la tendance grâce à un écart de onze points, validant ainsi leur qualification pour le Final Four de la compétition.







Les Sénégalais avaient pourtant bien démarré la rencontre en remportant le premier quart-temps (18-15) et en conservant l'avantage à la pause (34-28). Au retour des vestiaires, Al Ahly a progressivement repris le contrôle du match en se montrant plus efficace dans les moments décisifs pour sécuriser sa victoire. Pour sa première participation aux playoffs de la BAL, le club sénégalais quitte la compétition avec les honneurs, marqué par son succès historique contre le champion d'Afrique 2023 lors du match aller.

