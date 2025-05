BAL - Conférence Nil : Nairobi City Thunder frappe fort et signe une première victoire historique

Après quatre revers consécutifs, Nairobi City Thunder (NCT) a enfin débloqué son compteur dans la Conférence Nil de la Basketball Africa League (BAL). Ce samedi, les Kényans ont dominé Made By Basketball (MBB) sur le score de 85 à 76, lors de la 5e journée disputée à Kigali.



Portés par une défense plus agressive et une adresse retrouvée, les joueurs de NCT ont montré un tout autre visage face à une équipe de MBB pourtant en quête d'un troisième succès. Grâce à cette performance, ils s'offrent un sursaut d'orgueil.



Nairobi City Thunder affrontera ce dimanche l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) pour sa dernière sortie dans cette phase de groupe, avec l'espoir de confirmer ce réveil tardif. De son côté, Made By Basketball tentera de se relancer contre Al Ahli Tripoli, dans un duel décisif pour les meilleures troisièmes places qualificatives.



La Conférence Nil réserve encore son lot de surprises, et chaque point comptera dans la course aux play-offs.