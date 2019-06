BBC-Aliou Sall: "Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas une commission d'enquête parlementaire pour éclairer l'opinion"

Le président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance presidentielle) Aymérou Gningue, est prêt à faire une commission d'enquête parlementaire pour éclairer l'opinion des Sénégalais dans l'affaire de co dont la chaîne britannique BBC accuse le frère du chef de l'État, Aliou Sall.



"S'il y a des éléments probants et qu'un député prenne l'initiative de suggérer la constitution d'une commission d'enquête, en faisant un exposé des motifs conséquent prouvant qu'il y a eu un détournement de ressources publiques, comme nous l'avons fait dans l'affaire des 94 milliards, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas une commission d'enquête parlementaire pour éclairer l'opinion", a déclaré M. Gningue.





Aymérou Gningue qui réagissait dans le quotidien "L'Obs", prévient que la constitution d'une commission d'enquête parlementaire doit être encadrée. Le député exige, au préalable, de disposer d'éléments attestant de la véracité des faits pour initier une démarche allant dans ce sens.





Lundi soir, lors d'une conférence de presse pour répondre aux accusations de BBC, le mis en cause, Aliou Sall, se dit prêt à déférer à la convocation d'une éventuelle commission d'enquête. Comme quoi "le scandale à 10 milliards de dollars" sur le pétrole et le gaz sénégalais révélé par BBC pourrait bien atterrir à l'Assemblée nationale.