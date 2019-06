BBC vs Aliou Sall: Madiambal Diagne plaide pour une enquête transparente et exhaustive

Madiambal Diagne a plaidé dimanche pour une enquête transparente et exhaustive sur l'affaire BBC et Aliou Sall, le frère du chef accusé de corruption par la chaîne britannique. Invité de l'émission Grand jury ce dimanche, il a souhaité que toutes les parties prenantes soient interrogées sans cette affaire.



"Qu'il y a corruption ou pas, il appartiendra aux autorités compétentes de les déterminer et de les caractériser. Il y a des faits qui sont là, qui méritent une enquête sérieuse. Je plaide pour une enquête transparente et exhaustive que toutes les parties prenantes soient interrogées", a-t-il dit.



M. Diagne va au delà. Que ceux qui avaient accueilli Frank Timis au premier jusqu'au dernier jour de la signature du contrat, il faut faire une enquête rigoureuse, car à l'état actuel des choses, personnes ne peut dire qu'il y a corruption.



Dans cette enquête de la chaîne britannique BBC, Madiambal Diagne estime que le journal n'a pas dit ce que la presse sénégalaise n'avait pas déjà dit. La seule chose qui est nouvelle c'est la révélation sur le montant du salaire de Aliou Sall.