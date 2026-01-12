Diamniadio : les grévistes de l’hôtel Radisson expulsés de façon "forcée et brutale", selon le FRAPP

Après quatre mois de bras de fer, les travailleurs grévistes de l’hôtel Radisson de Diamniadio ont été délogés ce lundi matin par la gendarmerie nationale, ​selon le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP).



Dans une déclaration, le FRAPP dénonce une opération «forcée et brutale» et déplore «avec la plus grande fermeté cette répression injustifiée contre des travailleurs en lutte».



​Le FRAPP a d'ores et déjà annoncé qu'il ne comptait pas en rester là. Le mouvement se dit « mobilisé et vigilant » face à l’évolution de la situation et aux éventuelles suites judiciaires ou sécuritaires qui pourraient toucher les grévistes expulsés.

