BBY a dépensé plus de 90 millions FCFA pour son meeting à Pikine

Réponse du berger à la bergère. Quinze jours après le grand rassemblement de Pastef à Keur Massar, la mouvance présidentielle a organisé un grand meeting à Pikine, dimanche.



Ce rassemblement présidé par le Premier ministre Amadou Bâ a coûté plus de 90 millions de francs Cfa. Cette somme a été dégainée, à en croire nos confrères de Walfadjri pour les besoins de son méga-meeting.



Selon une source qui s'est confiée au journal : 2,5 millions de FCfA ont été remis à chaque coordonnateur communal de la région de Dakar qui en compte 38.



Le journal de faire remarquer que toute la journée d’hier, les cars «Ndiaga Ndiaye» ont convoyé des militants de Benno venus de Diamniadio, Bargny, Parcelles, Grand-Yoff, bao entre autres et habillés aux couleurs de l’Apr. Des chameaux ont même été tués par certains responsables locaux.



D’ailleurs à la veille du meeting, certains responsables ont fait le pied de grue chez certains militants pour les convaincre de venir prendre part à la manifestation. C’est le cas à Guédiawaye où après le flop de la mobilisation des femmes de l’Apr pour les besoins préparatoires du meeting, certains responsables avaient improvisé des visites de proximité pour convaincre leurs militants de prendre part au meeting qui a noté une désorganisation totale.



Une vive altercation ayant occasionné des blessés a été notée entre des proches du maire de Mbao Abdou Karim Sall et les partisans de l’édile de Djidah Thiaroye Kaw Amadou Guèye, pour une histoire de positionnement.