BFEM 2025 : les épreuves du second tour prévues ce mercredi 23 juillet

Alors que les résultats du premier tour du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM), session 2025, continuent d’être publiés, la Direction des Examens et Concours a fixé la date du second tour.



Dans un communiqué rendu public ce 21 juillet, Papa Baba Diassé, directeur des Examens et Concours, annonce que « l'administration des épreuves du Second groupe est prévue le mercredi 23 juillet 2025, à partir de 7h 30 min sur l'ensemble du territoire national, en Gambie et en Arabie Saoudite ».



Il invite, à cet effet, les Inspecteurs d'Académie à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer un bon déroulement de l'examen.