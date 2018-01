BREAKING !!! Aubameyang vient d'arriver au centre d'entraînement d'Arsenal

Aubameyang has arrived at Arsenal training ground — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 30 janvier 2018

L'international gabonais Pierre Emerick Aubameyang est arrivé à Londres, plus précisément au centre d'entraînement d'Arsenal. C'est le reporter de Skay Sports Kaveh Solhekol, qui a révélé l'info sur son compte TwitterPour rappel, Arsenal et Dortmund ont trouvé lundi un accord pour le transfert du joueur.Selon les informations de Sky Sports, l'attaquant gabonais a embarqué dans un jet privé pour prendre la direction de Londres. L'ancien Stéphanois devrait finaliser son transfert alors que les Gunners et Dortmund se sont entendus pour une opération estimée entre 63 et 68 millions d'euros. Cette information semble indiquer que les dossiers Olivier Giroud, attendu à Chelsea, et Michy Batshuayi, espéré par Dortmund, sont sur le point d'être bouclés. Affaire à suivre...