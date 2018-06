BREAKING - Le Real Madrid a trouvé un accord avec Sadio Mané

Le transfert de l'attaquant international sénégalais de Liverpool Sadio Mané au Real Madrid a été déjà ficelé, si l'on en croit France Football. L'ancien pensionnaire de Génération Foot devait être la première d'une longue liste de recrues, cet été, après le dégagement d'un budget de 300 millions d'euros, par le Président Florentino Perez, selon nos confrères, qui craignent que la démission de Zinedine Zidane ne compromette ledit transfert.



En effet, d'après le site spécilisé français, les contacts s'étaient donc accentués ces derniers temps, et il ne restait plus qu'à convaincre Liverpool de céder son joueur, lequel avait donné son accord au Real après l'intervention des plus hautes autorités sénégalaises pour démêler et aplanir un éventuel problème d'agent. Mais le départ soudain de Zinédine Zidane, lequel avait été en toute première ligne dans cette opération, vient tout remettre en cause. Si la démission du coach français ne signifie pas forcément l'annulation du transfert, elle complique inévitablement les choses. Tout dépendra de son successeur.