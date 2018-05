BREAKING - Zidane démissionne du Real Madrid

Moins d’une semaine après avoir remporté une troisième Champions consécutive, Zinedine Zidane a remis sa démission à Florentino Pérez. Il n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. #bombe pic.twitter.com/x6OBTihg3P — Arcadio Marcuzzi (@_marcuzzi) 31 mai 2018

Zinedine Zidane deja el Real Madridhttps://t.co/Z2xCw4QfWS pic.twitter.com/K8Z11qfIKB — Carrusel Deportivo (@carrusel) 31 mai 2018

En février dernier Zidane tenait des propos qui s’avèrent aujourd’hui prémonitoires : « Être un coach c’est extrêmement taxant, d’autant plus dans un club comme le Real Madrid. Quand je sentirai que je n’ai plus rien a donner, je m’en irai. », a relaté le journaliste Arcadio Marcuzzi sur son compte Twitter. Nos confrères de Onze Mondial confirme l'information et parle de séisme en citant le Tweet de nos confrères espagnol de Carrousel Deportivo.