Babacar Gaye à la marche de Aar Li Nù Bokk : " je ne suis pas là pour le PDS "

La plateforme citoyenne Aar Li Nù Bokk vient de s'offrir un nouveau adhérant. Absent depuis le début du combat Babacar Gaye, l'ex porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) s'est rattrapé en prenant part, ce samedi 6 juillet 2019 à la quatrième manifestation du dudit mouvement tenue à l’allée centenaire, au centre ville de Dakar.



Clarifiant d'abord qu'il n'est pas venu pour représenter une partie politique, M. Gaye a salué l'importance de la lutte de Aar Li Nù Bokk dont il a rejoint tardivement contrairement aux autres de ses camarades de l'opposition. "La lutte pour la transparence de nos ressources gazières et pétrolières m'importe.



« C'est une présence symbolique, mais semble peut important. Car, je le fait à titre personnel. Parce que je n’aimerai pas que cette lutte qui a été enclenchée et portée par une société civile et qui a été une réussite jusque là sous l'égide de cette plateforme soit dévoyée par la classe politique. J'assume mon appartenance au Pds mais j'aimerai bien que l'opinion publique retienne que ma présence ici est citoyenne », souligne t-il.



« Pensant que si c'était la classe politique qui était à l'auteur de cette initiative le président Macky Sall en profiterait pour leur dénigrée. Pour que l'opinion nationale ainsi qu'internationale ne retienne qu'une lutte entre le pouvoir et l'opposition. Or qu'il s'agit d'un sursaut national », rétorque Babacar Gaye face aux journalistes.