Babacar Ngom invite Macky à s'inspirer de Trump: "nous disons le Sénégal d'abord"

Le Président Macky Sall a reçu samedi le club des investisseurs au Palais de la République. Le président de cette structure portée sur les fonts baptismaux récemment, Babacar Ngom a invité le chef de l'Etat sénégalais à s'inspirer de Donald Trump et de son célèbre slogan "L'Amérique d'abord". Le Pdg du groupe Sédima appelle ainsi le gouvernement à accorder plus de crédit à l'expertise locale et aux investisseurs nationaux... Regardez sa réaction à sa sortie de l'audience qui a eu lieu en présence du Premier ministre et d'autres membres de son gouvernement notamment le ministre des Finances Amadou Ba.