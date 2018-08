Bac 2018 en chiffre: 157 664 inscrits, 55 050 admis…

Les examens du baccalauréat de 2018 se sont bien passés dans l'ensemble. C'est l'annonce faite par le Directeur de l’Office du bac, le Processeur Sossé Ndiaye. Ce dernier qui a rencontré la presse jeudi, a fait un bilan de la session de cette année.



Ainsi, a-t-il informé, 157 664 candidats en tout se sont inscrits dont 3798 qui se sont présentés pour passer les épreuves du bac technique. A l'issue de ces examens 1777 ont décroché leur premier diplôme universitaire, avec notamment 179 mentions (2 Très bien; 21 Bien et 156 Assez bien), soit un taux de réussite de 49,25%. Pour cette année, les filles qui ont été les plus nombreuses à passer les épreuves représentent 53,6% des effectifs.



Concernant le baccalauréat général, 148 336 candidats (47,3% issus du public, 31,4% du privé et 21,2% candidats individuels) ont passé les épreuves.



Parmi les 53 273 (39,9%) qui ont tiré leur épingle du jeu, 39 ont obtenu une mention Très bien, 463 Bien, et 3290 Assez bien. Les candidats admis d'office ont connu en 2018, une hausse de 3%, passant de 12,50% en 2017 à 15,17% en 2018.