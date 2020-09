Bac 2020 : la candidate Aissatou sort première de son Centre après avoir accouché au deuxième jour de l’examen

La candidate au Baccalauréat 2020, Aissatou Diallo, a réussi son examen avec brio et dans des conditions loin d'être ordinaire. Sortie première de son Centre avec la Mention Bien, elle a pourtant accouché au deuxième jour des épreuves.



Mariée en 2017, la brillante élève avait promis à ses professeurs et à sa famille qui étaient contre ce mariage, de ne jamais abandonner ses études. Chose promise, chose due! Elle a réussi haut la main malgré son état de grossesse très avancée.



« Je n’ai pas eu beaucoup de problèmes avec ma grossesse. Je ne tombais pas malade. Et avec le confinement, j’étais chez moi et j’avais assez de temps pour réviser. Avant les examens, je voulais accoucher parce que j’étais à terme », a-t-elle expliqué.



Poursuivant, elle a ajouté : « J’ai tout fait pour accoucher, mais je n’ai pas pu. C’est au deuxième jour de l’examen, après les épreuves de mathématiques, quand je suis rentrée à la maison, que les premières contractions ont commencé. J’ai fini les épreuves à 16 heures. Je suis rentrée et comme la douleur était plus intense, je suis allée à l’hôpital et j’ai accouché à 17 heures 40 minutes. J’ai passé la nuit là-bas, le matin la sage-femme m’a consulté et je suis retourné faire le reste des épreuves avec un retard de 15 minutes », a-t-elle confié à Source A.



La nouvelle bachelière avec la Mention Bien qui s’est mariée après l’obtention de son Bfem ( Brevet de fin d'études moyennes) en 2017, reconnait que ce n’était pas évident d’allier le mariage et les études, mais avec le soutien de son mari, tout était possible. « J'avais le soutien de mon mari », s’est-elle réjouie. Non sans oublier de le remercier. « J’ai le meilleur époux. Il me soutient dans tout ce que je fais. C’est grâce à lui que j’ai pu faire tout cela », a-t-elle conclu.