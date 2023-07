Bac 2023: les admis d’office avec mention très ou bien invités à postuler pour les classes Prepa des Grandes écoles du Sénégal ( Ministre)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l’Innovation invite les bacheliers sénégalais ayant obtenu une mention TRES BIEN ou BIEN au baccalauréat à faire acte de candidature pour une admission en Classes Préparatoires au Grandes Ecoles (CPGE) du Sénégal au titre de l'année académique 2023/2024. Toutefois, les services du Pr Moussa Baldé informent que le « recrutement se fera sur dossier et sur la base des résultats au baccalauréat 2023, avec notamment les meilleures notes obtenues dans les disciplines de base (Maths, Physique-Chimie, SVT) et en Philosophie et français », dans communiqué.



Ainsi, ils appellent les intéressés à déposer un dossier composé des pieces ci-après : « une demande manuscrite adressée au Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation; une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité;

une copie certifice conforme du relevé de notes au baccalauréat 2023 ; deux (2) photos d'identité ».



Ces dits documents seront déposés « au bureau du courrier de la Direction générale de l'Enseignement supérieur (DGES), tous les jours ouvrables, de 8h à 17 h. du mardi 1er août 2023 à partir de 08 heures au mardi 22 ao0t 2022 a 17 heures, délai de rigueur », renseigne la note.



Le ministre de préciser que : « deux filières scientifiques de formation sont ouvertes : Maths-Physique-Sciences de l'Ingénieur (MPSI) pour 25 candidats et Physique-Chimie-Sciences de l'Ingénieur (PCSI) pour 25 candidats avec en priorité les bacheliers des séries SI, S2, S3 ».



Tout candidat retenu par la commission nationale de recrutement devra présenter obligatoirement les originaux de l'attestation et du relevé de notes du baccalauréat. Et, conclut la même source, il bénéficiera d'une bourse d'escellence locale pour intégrer les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles installées à l'Ecole Polytechnique de Thies (EPT).