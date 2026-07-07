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Justice : Abdelaziz Diop fixé sur son sort



Justice : Abdelaziz Diop fixé sur son sort
L'ancien conseiller spécial du président de la République, Abdelaziz Diop, a été fixé sur son sort. Reconnu coupable de « discours contraires aux bonnes mœurs », il a été condamné à une peine de « six mois de prison, dont un mois ferme ».
 
Lors de l'audience, le parquet s'était montré plus sévère puisque « le procureur de la République avait requis six mois, dont trois mois ferme » à l'encontre du prévenu.
 
Ayant déjà purgé la majeure partie de sa peine de prison ferme sous le régime de la détention provisoire, l'ancien conseiller « va donc sortir de prison dans cinq jours », selon la Rfm.
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Mardi 7 Juillet 2026 - 19:58


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