Justice : Abdelaziz Diop fixé sur son sort

L'ancien conseiller spécial du président de la République, Abdelaziz Diop, a été fixé sur son sort. Reconnu coupable de « discours contraires aux bonnes mœurs », il a été condamné à une peine de « six mois de prison, dont un mois ferme ».



Lors de l'audience, le parquet s'était montré plus sévère puisque « le procureur de la République avait requis six mois, dont trois mois ferme » à l'encontre du prévenu.



Ayant déjà purgé la majeure partie de sa peine de prison ferme sous le régime de la détention provisoire, l'ancien conseiller « va donc sortir de prison dans cinq jours », selon la Rfm.