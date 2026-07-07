Candidature à l'ONU : Macky Sall poursuit sa campagne et échange avec le représentant permanent de la Chine

L’ancien président sénégalais Macky Sall poursuit sa campagne diplomatique dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Après avoir été reçu par le président français Emmanuel Macron et s’être entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Pékin le 29 juin, il a rencontré, le 6 juillet 2026 à New York, l’ambassadeur Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès de l’ONU.



À l’issue de cet entretien, Macky Sall a salué la qualité des échanges. « Je remercie SEM l’Ambassadeur Fu Cong, Représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, pour notre entretien cordial du 6 juillet 2026, après mon audience avec SEM le Ministre Wang Yi le 29 juin à Beijing, dans le cadre de ma candidature au poste de Secretaire général des Nations Unies. Nous avons partagé nos vues sur des enjeux importants de la vie de l’Organisation et de l’avenir du multilatéralisme », a-t-il écrit.



Cette rencontre s’inscrit dans la série de consultations engagées par l’ancien chef de l’État sénégalais afin de recueillir des soutiens à sa candidature à la tête de l’ONU.



L’élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies est attendue d’ici la fin de l’année 2026 pour désigner le successeur d’António Guterres.



Pour rappel, Macky Sall a officiellement déposé sa candidature au début de l’année et a déjà présenté sa vision pour l’avenir de l’Organisation devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York.