Bac 2026 : les épreuves du second tour démarrent jeudi 9 juillet

Les épreuves du second groupe du Baccalauréat général, session 2026, débuteront le jeudi 09 juillet 2026 sur l’ensemble du territoire national. L'information a été rendue publique ce mardi par un communiqué de l’Office du Baccalauréat.
Selon la note officielle signée par le Directeur de l'Office, le Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, les « candidats admissibles sont invités à se présenter dans leurs centres d’examen respectifs aux dates et heures indiquées par les autorités académiques ».
Pour être autorisés à composer, les élèves devront obligatoirement être munis de leur convocation et d’une pièce d’identification en cours de validité.
Selon la note officielle signée par le Directeur de l'Office, le Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, les « candidats admissibles sont invités à se présenter dans leurs centres d’examen respectifs aux dates et heures indiquées par les autorités académiques ».
Pour être autorisés à composer, les élèves devront obligatoirement être munis de leur convocation et d’une pièce d’identification en cours de validité.
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