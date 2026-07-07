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Bac 2026 : les épreuves du second tour démarrent jeudi 9 juillet



Bac 2026 : les épreuves du second tour démarrent jeudi 9 juillet
Les épreuves du second groupe du Baccalauréat général, session 2026, débuteront le jeudi 09 juillet 2026 sur l’ensemble du territoire national. L'information a été rendue publique ce mardi par un communiqué de l’Office du Baccalauréat.
 
Selon la note officielle signée par le Directeur de l'Office, le Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, les « candidats admissibles sont invités à se présenter dans leurs centres d’examen respectifs aux dates et heures indiquées par les autorités académiques ».
 
Pour être autorisés à composer, les élèves devront obligatoirement être munis de leur convocation et d’une pièce d’identification en cours de validité.
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Mardi 7 Juillet 2026 - 21:43


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