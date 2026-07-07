Mortalité maternelle : le ministère de la Santé déploie une formation nationale sur l’approche ÉMOTIVE pour 550 formateurs et 1 700 prestataires

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique met en œuvre le Plan d’élimination des décès maternels évitables à travers une formation nationale consacrée à l’approche ÉMOTIVE. Cette stratégie de l'OMS est conçue pour détecter précocement et traiter rapidement l’hémorragie du post-partum. Les audits des décès maternels au Sénégal révèlent que les décès se concentrent désormais autour de deux complications majeures : l’hémorragie du post-partum, responsable de près de 40 % des cas, et la prééclampsie et l’éclampsie, qui en représentent environ 23 %.



La mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles directives a débuté par un atelier national organisé du 29 juin au 03 juillet 2026 au Centre d’Excellence de la Santé de la Mère et de l’Enfant. Cet atelier a réuni 102 spécialistes, parmi lesquels des gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes venus des 14 régions du pays. Ce premier pool d'experts nationaux a pour mission de former 550 formateurs régionaux. À leur tour, ces derniers formeront 1 700 prestataires issus du réseau des maternités désignées Soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU) à travers tout le pays. La formation est centrée sur la pratique et des séances de simulation pour préparer les professionnels aux urgences réelles.



En parallèle, le ministère renforce l'infrastructure sanitaire et les équipements de soins. Près de 20 blocs opératoires ont été ouverts au cours des deux dernières années, et 14 nouveaux blocs sont prévus d’ici la fin de l’année 2026 afin de rapprocher les soins des populations. Les structures sanitaires seront dotées de médicaments et de dispositifs innovants, notamment des draps calibrés pour quantifier les pertes sanguines, des ballonnets intra-utérins, de l’acide tranexamique et de la carbétocine thermostable. De plus, le réseau communautaire sera consolidé par la formation des « Bajenu Gox » pour améliorer la détection précoce des signes de danger.