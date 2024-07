Bac à Podor : l'association des jakartamen "Nayatou" transporte gratuitement les candidats

"Vu l'importance et le caractère sensible que revêt l'examen du Bac nous nous sommes dits que nous devons agir pour donner un coup de main. D'autant plus que les élèves sont nos premiers partenaires puisque ce sont eux nos principaux clients pendant l'année scolaire. Aussi nous sommes en période de canicule. C'est une période difficile pour les candidats qui doivent effectuer de longues distances", a argumenté le président de l'association Nayatou.



Et mieux ajoute, monsieur Diop, " une bonne volonté évoluant dans le transport a mis à notre disposition un bus pour le ramassage des candidats qui habitent dans les environs".