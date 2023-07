Bac centre Ngaskope de Diourbel: après une annonce de premiers résultats catastrophiques, le jury évoque un problème de logiciel et redonne rendez-vous ce dimanche

Un fait pour le moins rare s’est produit samedi à Diourbel. Plus précisément au centre du Lycée Ngascope où le Jury 1807 a proclamé les premiers résultats du Baccalauréat 1023.



Pour les Séries L’ et L2, il y a eu zéro admis d’office. Une nouvelle qui a surpris plus d’un. Joint par PressAfrik, pour vérifier l’information, le correspondant de la radio Sud FM à Diourbel, Adama Ndiaye, a confirmé la nouvelle pour les séries littéraires et confié que le Surveillant général a évoqué un problème de logiciel pour les Séries scientifiques. Ce qui fait que le jury a convoqué à nouveau tous les candidats pour une nouvelle proclamation.



Rendez-vous est donc donné à 14 heures ce dimanche au centre Ngascope de Diourbel pour la proclamation définitive des résultats du premier tour de l’examen du baccalauréat.