Bac : un taux de réussite de 14 à 26% à Kaolack

Le taux de réussite varie entre 14 et 26 % dans la ville de Kaolack (centre), après la publication des premiers résultats du baccalauréat.



Au centre Lycée Valdiodio Ndiaye, 96 candidats de la série L’AR du jury 1361 ont réussi d’office, tandis que 123 autres sont autorisés à subir les épreuves du second tour sur un total de 413 candidats. Le taux de réussite s’élève ainsi à 23,24%.



Dans ce même jury, deux candidats ont obtenu la mention "très bien’’, dix la mention "bien’’ et 21 la mention "assez bien’’.



Pour le jury 1357 du lycée Ibrahima Diouf, 26 candidats ont été déclarés admis d’office, alors que 43 autres devront passer par le second tour sur un total de 174 candidats, soit un taux de réussite de 14, 94%.



Aux cours privés Mboutou Sow, le taux de réussite se chiffre à 26, 23 % au jury 1355. Dans ce jury dont fait partie la série L1, 23 candidats ont été admis d’office. Soixante-six autres vont subir les épreuves du second tour sur un total de 189 candidats.



Dans ce même jury, 14 candidats de la L2 ont réussi dès le premier, contrairement à 39 autres élèves qui vont devoir subir les épreuves du second tour. Pour cette série qui compte 162 candidats, le taux de réussite s’est établi à 17,78%.



Avec APS