Baccalauréat 2020 : les épreuves d'Eps auront finalement lieu

Les épreuves d'éducation physique et sportive (Eps) auront finalement lieu, pour les classes du Cfee, du Bfem et du Baccalauréat, informe un communiqué du ministère de l'Education nationale



« Après avis du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), les épreuves du Bac se dérouleront du 23 au 28 juillet 2020, selon les modalités déclinées dans le document joint en annexe. Chaque candidat fera les deux épreuves individuelles retenues, en l’occurrence le saut et la course de vitesse, dans le respect strict du protocole sanitaire», renseigne-t-il.



Ainsi, toutes les dispositions doivent être prises pour informer les candidats, les enseignants et les parents d'élèves afin de préparer les élèves avant le démarrage des évaluations. Les présidents de jury sont invités à remonter les notes à l'Office du Bac au plus tard le 29 juillet 2020 à 18H00 (GMT).



Pour rappel, les épreuves d'Eps avaient été supprimées à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus.